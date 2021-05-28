Выгул собак в Новосибирске 2021: в мэрии объяснили, где сибирякам можно находиться с питомцами

Выгул собак разрешен только на специальных площадках.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Где разрешен выгул собак в Новосибирске 2021 - важный вопрос для всех хозяев четвероногих. На него ответили в мэрии Новосибирска.
— Нельзя выгуливать собак на озелененных зонах отдыха, детских и спортивных площадках. Так же нельзя это делать на территории образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, пляжи, кладбища, рынки, места проведения массовых мероприятий, — говорится в сообщении от мэрии города Новосибирска.
Как же тогда быть владельцам животных? Организовать специальную площадку:
— Площадка для выгула собак может располагаться на территории общего пользования, свободной от любых кустов, деревьев, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения, — объясняют в мэрии Новосибирска. — Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 метров, а до участков детских учреждений, площадок для отдыха — не менее 40 метров.
Важный момент: решение об обустройстве такой площадки должно приниматься на обще собрании жильцов.
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