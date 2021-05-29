СКР описал, как полицейский выстрелили в 19-летнего нарушителя в Новосибирской области

СКР описал, как полицейский выстрелил в нарушителя. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Следственный комитет выясняет, как именно полицейский выстрелили в нарушителя в Мошковском районе. Общая картина событий уже известна. Началось все с того, что водитель автомобиля отказался остановиться по требования экипажа. Когда сотрудники настигли нарушителей, те попытались отделаться от правоохранителей: не сумев убежать, стали вырываться.

Вот, как описывает дальнейшие события СКР:

- Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы.

Известно, что ранение оказалось не смертельным. Тем не менее, ответственность для сотрудника может быть очень серьезной. Дело возбуждено сразу по двум уголовным статьям: за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и за превышение полномочий.

Момент конфликта сотрудников ДПС и нарушителей попал на видео. Судя по всему, снимал один из мужчин, пытавшихся скрыться от инспекторов на машине. Однако сам момент выстрела отсутствует в той записи, что попала в соцсети. Возможно, этот фрагмент способен дать ответы на многие вопросы.

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