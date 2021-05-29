Мэр Новосибирска объяснил, как пройдет День города во время пандемии

Точного представления о Дне города в 2021 году у жителей пока нет. Фото: Влад КОМЯКОВ

В этом году День Новосибирска (у праздника – плавающая дата) выпадает на 27 июня. Если Правительство продлит действующий режим повышенной готовности, то в это время в городе сохранятся антиковидные ограничения. При этом известно, что городские власти планируют развлекательную программу для горожан. Какой же она будет в нынешних условиях? А как пройдут День защиты детей и День России?

- Публичные мероприятия, будут проходить на свежем воздухе и в полном соответствии с теми рекомендациями, которые даны Роспотребнадзором, - заверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - А нюансы, формат проведения мы доведем своевременно. Особенно - что касается проведения, конечно, Дня города, особенно - массовых мероприятий.

В прошлом году Новосибирск не отмечал День города - ограничения были более жесткими.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Новосибирске 2020: на какое число перенесли, как пройдет

Рассказываем, на какое число перенесли День города в Новосибирске 2020 и как он пройдет (подробнее)