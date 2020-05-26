2020-05-26T08:13:26+03:00
Общество

День города в Новосибирске 2020: на какое число перенесли, как пройдет

Рассказываем, на какое число перенесли День города в Новосибирске 2020 и как он пройдет
Надежда РЫЖКИНА
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День города в Новосибирске 2020: на какое число перенесли, как пройдетДень города в Новосибирске 2020: на какое число перенесли, как пройдетФото: Алена МАРТЫНОВА
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Во вторник, 26 мая, стало известно, на какое число перенесли День города в Новосибирске 2020, и как он пройдет. Об этом сообщил в соцсетях мэр Анатолий Локоть.

— Принял решение о переносе Дня города. Считаю неуместным и невозможным празднование в нынешних условиях. Формат и даты проведения будут определены позже, — сказал мэр.

КП-Новосибирск связалась с начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики Анной Терешковой, чтобы уточнить этот вопрос.

— Мы переносим, но совсем непонятно, на какой срок и в каком формате все будет. Возможно, даже отменим, потому что, как сказал мэр, неуместно и неправильно проводить в этой ситуации День города и тратить лишние бюджетные средства, у нас их нет, — ответила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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