Новосибирцев стали прививать вакциной от коронавируса «КовиВак». Фото: Минздрав НСО.

В пятницу, 28 мая, сибиряки, желающие привиться от коронавируса, начали получать вакцину «КовиВак». Первую партию препарата доставили в регион во вторник, 25 мая. На сегодняшний день вакцину распределили по прививочным пунктам региона. Об этом рассказали в областном Минздраве.

— Пока тех, кто хочет вакцинироваться новым препаратом, не много. «Спутник V» и ЭпиВакКорона уже успели себя зарекомендовать и среди медиков, и среди пациентов. В основном, прививаться хотят ими. К тому же, у «КовиВака» есть серьезное ограничение — он разрешен для применения только людям от 18 до 60 лет, — уточнили в ведомстве.

Одной из первых, кто решил поставить новую вакцину, стала главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова. Она отметила, что решила поставить этот препарат еще на этапе его разработки.

— Когда я узнала, каким способом она разрабатывается, какой она будет, я приняла такое решение. Я не вакцинолог, это просто мой выбор, как обычного гражданина, — сообщила медик.

В Минздраве подчеркнули, вакцину «КовиВак» нужно ставить двукратно — с перерывом в 14 дней.

На сегодняшний день в Новосибирской области доступны 95 пунктов, где можно поставить прививку от COVID-19. Они развернуты во всех взрослых поликлиниках региона, также несколько пунктов есть в ТЦ столицы области: «Сан-Сити», «Эдеме», «МЕГЕ» и «Реке». Кроме того, на территории области действуют мобильные бригады медиков, которые прививают сибиряков на рабочих местах.

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