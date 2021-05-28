В транспортной прокуратуре прокомментировали экстренную посадку Як-42, летевшего из Новосибирска в Братск

На борту Як-42 произошла техническая неполадка.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали подробности аварийной посадки Як-42, летевшего из Новосибирска в Братск. Инцидент произошел 27 мая в 21.10 поместному времени.
— На борту самолета произошла техническая поломка. Поэтому командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт «Толмачево». Во время вынужденной посадки никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Люди были размещены в гостинице, а около 04.00 утра им предоставили резервный борт, на котором они улетели в Братск, — уточнили КП-Новосибирск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
После экстренной посадки самолета проводится проверка.
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