В Новосибирске экстренно сел пассажирский самолет, летевший в Братск

В новосибирском аэропорту вынуждено сел пассажирский самолет. Фото: Виктория МИНАЕВА

В аэропорту «Толмачево» совершил вынужденную посадку самолет Як-42, вылетевший в Братск. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Инцидент произошел поздно вечером 27 мая.

По предварительной информации, в самолете произошла техническая неполадка, и командир воздушного судна принял решение вернуть в аэропорт. При посадке никто не пострадал.

Пассажирам предоставят резервный борт.

Подробности происшествия в транспортной прокуратуре обещали уточнить позже.

Як-42 был разработан в середине 1970 годов. Он летает на близкие расстояния и вмещает до 120 пассажиров.

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