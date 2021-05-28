В Новосибирске экстренно сел пассажирский самолет, летевший в Братск

В новосибирском аэропорту вынуждено сел пассажирский самолет.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В аэропорту «Толмачево» совершил вынужденную посадку самолет Як-42, вылетевший в Братск. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Инцидент произошел поздно вечером 27 мая.
По предварительной информации, в самолете произошла техническая неполадка, и командир воздушного судна принял решение вернуть в аэропорт. При посадке никто не пострадал.
Пассажирам предоставят резервный борт.
Подробности происшествия в транспортной прокуратуре обещали уточнить позже.
Як-42 был разработан в середине 1970 годов. Он летает на близкие расстояния и вмещает до 120 пассажиров.
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