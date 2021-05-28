В Новосибирске следователи проводят проверку после нападения собаки на 8-летнюю девочку

От разъяренной собаки девочку спасла куртка на синтепоне. Фото: предоставлено Екатериной

После публикации КП-Новосибирск о том, как на 8-летнюю девочку напал разъяренный пес, следователи проводят проверку.

— Будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в городе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

Напомним, мама ребенка рассказала КП-Новосибирск о том, что ее дочь играла с подругой на детской площадке, когда на нее налетел пес. Он в клочья разорвал куртку и прокусил руку ребенку. Со слов мамы, дочку спас синтепон куртки, иначе последствия могли быть серьезнее. Сейчас школьница проходит лечением, ставит уколы от бешенства.

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