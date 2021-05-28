«В клочья разодрал всю куртку, прокусил руку»: в Новосибирске на восьмилетнюю девочку напал огромный пес

Девочку спасла куртка, которая была на ней. Фото: предоставлено Екатериной.

Восьмилетняя Настя* учится во втором классе в Новосибирске, и из школы частенько возвращается вместе со своими подружками. Идут девочки по улице Линейной (это почти центр города), и во дворе дома №49 останавливаются, чтобы поиграть на детской площадке. Там и произошло ЧП.

- Дочка с подружкой играли в догонялки, и когда Настя догнала подружку, то подняла руку: в игре это означает, что догонять начинает другой человек, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, мама ребенка. – В этот момент на нее набросилась собака.

Маленькая девочка не могла противостоять огромному псу и упала на землю: собака набросилась на нее и стала трепать, словно тряпичную куклу.

- На дочке курточка была, так пес ее в клочья разодрал, там ничего от нее не осталось. Но эта куртка и спасла Настю: она была на синтепоне, и укусы собаки получились не такими глубокими. Хотя руку дочке собака все-таки прокусила, - рассказывает Катя.

Спасла ребенка женщина, которая в тот момент проходила мимо:

- Она отогнала пса, и перепуганная Настя побежала домой, - рассказывает Екатерина. – В этот же день мы с дочкой поехали в больницу: нам обработали рану и назначили уколы от бешенства. Нам их нужно поставить шесть…

Чтобы помочь девочке справиться со страхом, мама повела ее к психологу:

- К собакам, особенно уличным, Настя относится теперь настороженно, - говорит сибирячка.

Все вещи, которые порвал пес, Екатерина выкинула, чтобы ничего не напоминало дочке о случившемся.

*Имя девочки изменено.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Можно отсудить компенсацию

Мы попросили юриста Константина Зиновьева прокомментировать: может ли мама ребенка требовать какую-либо компенсацию.

- Муниципалитет несет ответственность только за то, чтобы не допустить бесконтрольного распространения бездомных животных. Он с этой задачей справляется, стерилизуя бродячих собак. А дальше собаку выпускают на волю, и животное становится бесхозным, - пояснил Константин Зиновьев.

Однако чиновников все-таки можно привлечь к ответу, если на человека напала бездомная собака. То есть это надо еще доказать. Прецедент в суде такой уже есть. Например, в 2012 году пенсионерка, на которую в Кировском районе напала стая собак, отсудила у департамента ЖКХ мэрии Новосибирска 40 тысяч рублей в качестве компенсации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пес-герой лишился глаза, защищая ребенка от бродячей собаки на детской площадке

Если бы не маленький спаниель, дети могли бы пострадать (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.