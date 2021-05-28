В Новосибирске дорожников, следивших за качеством ремонта, обвинили в получении взятки

Дорожников, отвечающих за качество ремонта дорог, обвинили в получении взятки. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении экспертов отдела контроля Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. Их обвиняют в получении взятки. Об этом следователи сообщили дорожникам прямо на совещании.

— Установлено, что в 2020 году эксперты отдела контроля качества провели испытания асфальтобетонных образцов. Они были получены с объектов, которые ремонтировали по госконтракту, заключенному с двумя фирмами. По результатам исследования подозреваемые выявили несоответствие образцов специальным требованиям, которые они обязаны были внести в протоколы проведенных испытаний. Вместо этого дорожники предложили руководителям фирм за деньги подделать заключение, — сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

В итоге эксперты получили взятки в размере 70 и 250 тысяч рублей.

Ранее был задержан руководитель Территориального управления автодорог Новосибирской области. Его обвиняют в коррупции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд оставил в СИЗО главу управления автодорог Новосибирской области, подозреваемого в коррупции.

Под стражей он будет находиться до 26 мая. (подробнее)