Врачи рассказали, какие травмы получил новосибирец, упавший на рельсы в метро

Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Главный врач новосибирской «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова рассказала КП-Новосибирск о состоянии пассажира, упавшего на рельсы в метро. Инцидент произошел около 10.00 утра на станции метро «Октябрьская».
— Мужчине, упавшему на рельсы, 47 лет. При падении он получил сотрясение головного мозга, также диагностирован перелом пяточной кости. Он госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова.
Напомним, машинист вовремя увидел, что мужчина находится на рельсах, и применил экстренное торможение. На 10 минут движение поездов в метро было остановлено. Всех пассажиров эвакуировали. На месте работали спасатели, врачи и полицейские.
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