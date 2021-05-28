Врачи рассказали, какие травмы получил новосибирец, упавший на рельсы в метро

Мужчину с травмами госпитализировали в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач новосибирской «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова рассказала КП-Новосибирск о состоянии пассажира, упавшего на рельсы в метро. Инцидент произошел около 10.00 утра на станции метро «Октябрьская».

— Мужчине, упавшему на рельсы, 47 лет. При падении он получил сотрясение головного мозга, также диагностирован перелом пяточной кости. Он госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова.

Напомним, машинист вовремя увидел, что мужчина находится на рельсах, и применил экстренное торможение. На 10 минут движение поездов в метро было остановлено. Всех пассажиров эвакуировали. На месте работали спасатели, врачи и полицейские.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео эвакуации пассажиров из новосибирского метро, где на рельсы упал мужчина.

Людей срочно попросили покинуть освободить вагоны. (подробнее)