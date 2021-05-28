Появилось видео эвакуации пассажиров из новосибирского метро, где на рельсы упал мужчина

На станции метро Октябрьская мужчина упал на рельсы. Фото: АСТ-54

Очевидцы сняли на видео, как их эвакуировали из вагонов поездов новосибирского метро. Пассажиров по громкоговорителю попросили срочно покинуть вагоны.

На кадрах видно, как люди без паники выходят из вагонов и направляются к выходу.

Напомним, 28 мая в 10.02 на станции метро Октябрьская на рельсы упал мужчина. В это время по путям ехал поезд. Машинист успел применить экстренное торможение и не задавить новосибирца. Движение поездов остановили на 10 минут. За это время мужчину подняли с рельс. Он жив и не пострадал. Сейчас с ним общаются полицейские. Движение поездов восстановлено.

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