В новосибирском метро на рельсы упал пассажир

В новосибирском метро на 10 минут остановили движение поездов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В пятницу, 28 мая, на станции метро Октябрьская произошло ЧП. На рельсы упал мужчина. Машинист успел применить экстренное торможение. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Сообщение поступило в 10.02. Движение поездов метро остановили на 10 минут. За это время мужчину подняли. Он жив и здоров. Сейчас с ним беседуют медики. Его личность устанавливается. Проводится проверка, — уточнили КП-Новосибирск в полиции.

Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, пассажиров внезапно высадили из вагонов на станции площадь Ленина и предложили воспользоваться наземным транспортом.

Сейчас движение поездов в метро восстановлено.

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