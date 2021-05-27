Появилось видео, как горит маршрутка в Новосибирске, в которой чуть не погиб водитель

Водитель успел вывести пассажиров из маршрутки. Фото: стоп-кадр
Очевидцы прислали в редакцию КП-Новосибирск видео, на котором полыхает маршрутка. Инцидент произошел в обед 27 мая на улице Арбузова.
На кадрах с места ЧП видно, что пламя охватило кабину, где сидел водитель. Мужчину успели спасти, но он получил травмы. Его госпитализировали в больницу.
— Он получил ожоги лица, кистей, предплечий первой-второй степени, 7%. Пострадавшему 61 год, — рассказала КП-Новосибирск главный врач скорой помощи Ирина Большакова.
За считанные секунды огонь полностью уничтожил маршрутку. Известно, что перед тем, как пламя охватило автомобиль, водитель услышал хлопок. Он оперативно высадил пассажиров и решил посмотреть, что именно произошло. Из-за этого и получил ожоги.
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