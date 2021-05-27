Врачи рассказали о состоянии водителя, пострадавшего при пожаре в новосибирской маршрутке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, какие травмы получил водитель маршрутки, вспыхнувшей сегодня в Советском районе Новосибирска. Ранее сообщалось, что мужчину доставили в ожоговый центр.

— Предварительно, он получил ожоги лица, кистей, предплечий первой-второй степени, 7%. Пострадавшему 61 год. Известно, что перед ЧП водитель услышал хлопок, увидел задымление. Он оперативно высадил пассажиров и решил посмотреть, что именно произошло. Из-за этого и получил ожоги, — рассказала КП-Новосибирск главный врач скорой помощи Ирина Большакова.

Напомним, маршрутка вспыхнула в четверг, 27 мая, на улице Арбузова, 5. На месте работали пожарные расчеты. По данным МЧС, возгорание произошло из-за неисправности газового оборудования. На кадрах с места ЧП видно, огонь полностью уничтожил маршрутку.

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