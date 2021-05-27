В Новосибирске загорелась маршрутка: на месте работают пожарные. Фото: стоп-кадр.
В четверг, 27 мая, в Советском районе Новосибирска произошло ЧП. Там, на улице Арбузова, вспыхнула маршрутка. На место инцидента оперативно прибыли пожарные.
— Вызов поступил в 13:31. Когда пожарные прибыли на место, огонь полностью охватил маршрутку. Ликвидировать открытое горение удалось в 13:41. В салоне транспорта пассажиров не было, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На кадрах с места происшествия видно, огонь полностью уничтожил "ГАЗель". На месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС.
Огонь полностью уничтожил "ГАЗель". Фото: "Инцидент Новосибирск.
По информации ведомства, маршрутка вспыхнула из-за неисправности газового оборудования. Предварительно известно, в результате ЧП пострадал водитель — он получил ожоги. В настоящий момент мужчину госпитализировали. Информация о случившемся уточняется.
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