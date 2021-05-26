Поиски 66-летнего сибиряка, который ушел в лес за грибами, завершены. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск".

В среду, 26 мая в Коченевском районе Новосибирской области нашли 66-летнего мужчину, попавшего накануне. Днем ранее 66-летний сибиряк отправился в лес в районе СНТ «Черемушки» за грибами, взяв с собой пакет и нож, однако домой не вернулся. Подробности о том, как нашли мужчину КП- Новосибирск рассказали в ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

Пенсионера заметила поисковая группа "Лиса". Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск".

— Его обнаружила наша поисковая группа «Лиса»: они выезжали на задачу в определенную точку квадрата. Проезжая мимо поля, они увидели мужчину — он передвигался. Его привезли в штаб, где были сотрудники МЧС. Они осмотрели сибиряка, оказали ему первую помощь, вызвали медиков. Его состояние оценивается, как удовлетворительное. Естественно, у него есть обезвоживание — мужчина провел сутки в природной среде. Сам пенсионер пока не смог объяснить, как заблудился. Но самое главное, конечно то, что его нашли живым! — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Волонтеры благодарны всем, кто помогал искать мужчину. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск".

Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал искать пенсионера: выезжал на место и распространял информацию об исчезновении в соцсетях.

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