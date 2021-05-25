Под Новосибирском в лесу пропал 66-летний грибник

Грибник не вернулся из леса. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

Во вторник, 25 мая, из леса в районе СНТ «Черемушки» Коченевского района не вернулся 66-летний Виктор Григорьевич Черемисин. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Он внезапно собрался, взял с собой пакет и нож, сказал, что пошел за грибами, — уточнила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Сейчас на его поиски собираются волонтеры.

Приметы мужичины: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, глаза серы, волосы короткие и седые.

Сибиряк был одет в темно-зеленую ветровку, черные спортивные штаны, черные галоши и камуфлированную кепку.

У него на правой щеке есть родинка.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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