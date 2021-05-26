«В машине были подростки»: стали известны подробности страшного ДТП на трассе под Новосибирском

В салоне отечественной машины были подростки. Фото: ГИБДД по НСО

Стали известны новые подробности страшного ДТП на трассе «Новосибирск — Колывань — Томск». Авария произошла в ночь с 25 на 26 мая. «Жигули», ехавшие со стороны поселка Колывань в сторону Новосибирска, столкнулся с «Тойотой». В аварии погибла 64-летняя пассажирка «Тойоты». В ГИБДД по области рассказали подробности.

— За рулем «Жигулей» находился 20-летний парень. В салоне машины были также пассажиры — подростки. Двоим из них — по 16 лет, одному — 18 лет. Водителю «Тойоты» — 62 года. Все они получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка, — рассказали в ведомстве.

Как сообщил КП-Новосибирск источник, в салоне «Жигулей» были 16-летние братья-близнецы. Один из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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