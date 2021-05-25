В страшной аварии под Новосибирском пострадали семь человек: пассажирка иномарки погибла

Страшная авария унесла жизнь человека. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Во вторник, 25 мая, в 23.00 жуткое ДТП произошло на 34 километре автодороги К-12Р .

- 20-летний парень на ВАЗ-2106 ехал со стороны Колывани в сторону Новосибирска. Машина по неустановленным пока причинам выехала на полосу встречного движения и столкнулась с иномаркой «Тойота Корона Премио», - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Удар был такой силы, что от полученных травм на месте аварии скончалась женщина-пассажир «Тойоты», также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

- В ВАЗ-2106 находились 5 человек, пострадали трое пассажиров и водитель, - продолжают в ведомстве. - Их личности в настоящее время устанавливаются.

Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим. Полиция проводит проверку и выясняет причины аварии.

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