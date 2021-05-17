«Аж удочка захрустела»: сибиряк поймал рыбу-гиганта весом 7,5 килограммов

Сибиряк поймал в пруду огромную рыбу. Фото: предоставлено Александром Бондаренко

Двум сибирякам, которые отдыхали на берегу пруда у поселка Степное Ордынского района, посчастливилось поймать огромную рыбу весом 7, 5 килограммов. Такая добыча к ним в руки попалась впервые. Вот только, чтобы трофей оказался на берегу мужчинам пришлось изрядно попеть. Один из рыбаков рассказал, как им удалось вытащить из воды гиганта.

Рыба весит 7, 5 килограммов. Фото: предоставлено Александром Бондаренко

— Мы приехали на пруд, чтобы рыбачить на сазана. Все снасти у нас были на него. Но видно толстолобику они тоже понравились. Дело было так. Рано утром 16 мая мой товарищ почувствовал сильный удар по удилищу. Оно загнулось в дугу, захрустело, фрикционный тормоз начал жужжать, что есть мочи. Иван моментально начал подтягивать его к берегу. Рыба не сдавалась ни на секунду, чем ближе она была к берегу, тем сильнее были удары по удилищу, а как к берегу подводили, так она тут же устремлялась от него на 5-7 метров. И так несколько раз. А потом она будто устала. Рыбу удалось подвести к подсаку, как вдруг он сломался. Я еле удержал основную часть, что бы ни выронить все в воду. Мы еще 15 минут поборолись, и рыба оказалась наконец-то на берегу, — рассказал КП-Новосибирск Александр Бондаренко.

Такой трофей сибирякам в руки попался впервые. Фото: предоставлено Александром Бондаренко

Со слов сибиряка, из рыбы они планируют приготовить сразу несколько вкусных блюд.

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