На пожаре в частном доме погиб человек. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске на пожаре в частном доме по улице 9 Ноября погиб человек. Его тело обнаружили во время тушения огня. Личность погибшего устанавливают. Из горящего дома успела выбраться женщина. Ее госпитализировали в больницу.

— Работу пожарным осложняла большая площадь горения, а также высокая температура. Для бесперебойной подачи воды проложены магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии 200 метров, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас спасатели проливают и разбирают обгоревших конструкций, после чего дознаватели МЧС России приступят к установлению причины пожара.

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