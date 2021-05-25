«Внутри может быть человек»: в Новосибирске горит частный дом

В Новосибирске рядом с высотками горит частный дом. Фото: ГУ МЧС по НСО

Во вторник, 25 мая, в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. ЧП произошло на улице 9 Ноября. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение о возгорании поступило диспетчеру около 16:40. Когда на место приехали первые пожарные расчеты, дом был полностью охвачен огнем. Со слов соседей внутри дома может находиться человек, — рассказали в ведомстве.

Черный дым затянул всю округу. Рядом с домом близко расположены жилые высотки. Пожарным удалось локализовать огонь и не дать ему распространиться дальше.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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