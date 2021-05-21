В Новосибирске во дворе пятиэтажки ночью загорелась иномарка

В ночь на 21 мая во дворе дома в центре Новосибирска сгорела иномарка. Фото: Кадр из видео

В ночь на 21 мая во дворе дома в центре Новосибирска сгорела иномарка. Все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Около 2:15 ночи у дома по адресу Ленина, 73, загорелся внедорожник Toyota Land Cruiser. До прибытия пожарных передняя часть автомобиля выгорела полностью, — сообщает паблик «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев. — Хозяин авто считает, что причина произошедшего — поджог. На камерах наблюдения с соседних зданий видно, что около дома в момент возгорания остановился автомобиль на «аварийке».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как днем, 20 мая, в Новосибирске загорелся припаркованный во дворе дома на улице Кубовая седан. Пламя практически полностью уничтожило автомобиль.

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