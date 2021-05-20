В Новосибирске во дворе жилого дома загорелся седан: на месте работали пожарные

В Новосибирске днем 20 мая загорелся припаркованный во дворе дома седан. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске днем 20 мая загорелся припаркованный во дворе дома седан. Происходящее сфотографировали очевидцы.

— На улице Кубовой, 102 загорелся припаркованный старый седан, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Судя по всему, автомобиль уже находился не на ходу.

На месте работали пожарные. Фото: "АСТ-54"

Судя по фотографиям, пламя практически полностью уничтожило автомобиль. Видно также, что на месте ЧП работали пожарные.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как во дворе дома в Дзержинском районе Новосибирска сгорел автомобиль. Инцидент произошел в ночь на 5 мая, машина успела полностью выгореть до прибытия пожарных.

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