В Новосибирске задержали шутника, «заминировавшего» НГТУ 19 мая

Студентов и преподавателей вуза экстренно эвакуировали. Фото: Алина Литвинова.

В Новосибирске задержали подозреваемого, который «заминировал» НГТУ. Напомним, в среду, 19 мая, студентов и преподавателей вуза экстренно эвакуировали, а на место прибыли спецслужбы. В итоге выяснилось, что тревога оказалась ложной. Сейчас шутнику грозит тюрьма или большой штраф.

— Полицейские совместно с управлением ФСБ России по Новосибирской области установили и задержали звонившего. Им оказался 38-летний житель Ленинского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас против мужчины возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма по статье 207 УК РФ. За это ему может грозить от 6 до 8 лет тюрьмы или штраф в сумме от 500 до 700 тысяч рублей.

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