В Новосибирской области завершены поиски 15-летнего подростка, не дошедшего до школы

Завершили поиски пропавшего в городе Обь Новосибирской области 15-летнего подростка. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Завершили поиски пропавшего в городе Обь Новосибирской области 15-летнего подростка. Об этом сообщили сегодня, 20 мая, волонтеры.

— Мальчик сегодня вернулся домой сам, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, выезжал на автономы, распространял ориентировки!

Напомним, пропал подросток утром 14 мая. Он ушел на занятия, однако до школы так и не добрался. Одноклассники видели, как мальчик уходит в другую сторону. После этого на связь он не выходил. Поисками школьника занимались волонтеры и полиция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не дошел до школы»: стали известны подробности исчезновения 15-летнего подростка в городе Обь

Мальчик пропал 14 мая (подробнее).