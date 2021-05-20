В Новосибирской области завершены поиски 15-летнего подростка, не дошедшего до школы

Завершили поиски пропавшего в городе Обь Новосибирской области 15-летнего подростка. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
Завершили поиски пропавшего в городе Обь Новосибирской области 15-летнего подростка. Об этом сообщили сегодня, 20 мая, волонтеры.
— Мальчик сегодня вернулся домой сам, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, выезжал на автономы, распространял ориентировки!
Напомним, пропал подросток утром 14 мая. Он ушел на занятия, однако до школы так и не добрался. Одноклассники видели, как мальчик уходит в другую сторону. После этого на связь он не выходил. Поисками школьника занимались волонтеры и полиция.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Не дошел до школы»: стали известны подробности исчезновения 15-летнего подростка в городе Обь
Мальчик пропал 14 мая (подробнее).