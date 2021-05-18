«Не дошел до школы»: стали известны подробности исчезновения 15-летнего подростка в городе Обь

Стали известны подробности исчезновения 15-летнего подростка в городе Обь. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Стали известны подробности исчезновения 15-летнего подростка в городе Обь. Напомним, о местонахождении Ивана Самойлова ничего не известно с утра 14 мая, сейчас его поисками занимаются полиция и волонтеры.

— Утром в понедельник мальчик ушел из дома на уроки, однако до школы так и не добрался. Один из его одноклассников рассказал, что видел по дороге Ивана, но тот, назвав ему выдуманную причину, по которой он не идет на занятия, ушел в неизвестном направлении, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Ранее уже был случай, когда мальчик на несколько часов терялся на прогулке с сестрой. Однако серьезных прецедентов никогда не происходило. Иван хорошо учится и прилежно себя ведет. Поэтому сложно предположить, что подтолкнуло его на такой поступок.

На момент исчезновения мальчик был одет в темно-серый пиджак, белую рубашку, темно-синие брюки и черные с белой подошвой кроссовки. С собой у него был серый рюкзак с красными вставками. У Ивана среднее телосложение, голубые глаза и русые вьющиеся волосы.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть подросток или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 7-953-887-17-77 и 7-951-387-07-58 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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