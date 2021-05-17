В Новосибирской области пропал 15-летний подросток в сером пиджаке

В Новосибирске ищут пропавшего 16-летнего Ивана Самойлова. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

В городе Обь Новосибирской области ищут пропавшего 15-летнего Ивана Самойлова. Мальчик ушел из дома утром 14 мая. Сейчас о местонахождении ребенка ничего не известно.

— Приметы: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, русые вьющиеся волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в темно-серый пиджак, белую рубашку, темно-синие брюки и черные с белой подошвой кроссовки. С собой у него был серый рюкзак с красными вставками.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть подросток или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 7-953-887-17-77 и 7-951-387-07-58 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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