В НГУАДИ состоялась презентация проектов по развитию Академгородка

Дмитрий Старостенко (в центре) высоко оценил уровень представленных работ. Фото: НГУАДИ.

Тематика работ касалась организации общественных пространств, транспортных решений и дизайна социально значимых сооружений.

Студентка кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры Карина Тарасенко подготовила концепцию развития «Смарт-Сити», запланированного между Академгородком и наукоградом Кольцово района инновационной и научно-образовательной деятельности: от типологии жилой застройки до велодорожек. Студентка кафедры архитектуры Марина Трифонова разработала проект многофункционального центра для организации досуга местных жителей, в частности молодежи. Учащаяся кафедры дизайна архитектурной среды Алена Суханова представила новые интерьеры старого корпуса лицея № 130 имени М. А. Лаврентьева, предложив лаконичные и стильные цветовые решения для общественных пространств учреждения и его навигации. Завершила выступления студентка градостроительной кафедры Анна Дубина. В ее проекте транспортно-пересадочного узла «Университетский», который призван разгрузить район научного центра с помощью городской электрички, отметили органичность внешних форм и функциональность решений.

На обсуждении Академгородок представлял научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН, лауреат премии правительства для молодых ученых «За создание и развитие новой техники» Дмитрий Старостенко. Он высоко оценил уровень представленных работ и подчеркнул, что «современное мышление молодого поколения - это залог нашего общего успешного развития, а новые яркие инициативы, несомненно, станут движущей силой для дальнейшего благоустройства и созидания в нашей стране».

Фото: НГУАДИ.

Ректор НГУАДИ Наталья Багрова отметила хорошее качество проработки проектов развития, потенциал представленных идей, которые «объединены общей ценностью - желанием сформировать новую комфортную и эффективную с точки зрения локального саморегулирования среду, сохранив при этом ее уникальную самобытность и привлекательность для молодых ученых, в том числе на международном уровне».

Подготовленные материалы будут переданы вузом в профильные подразделения правительства Новосибирской области, курирующие проект «Академгородок 2.0».