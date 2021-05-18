В полиции рассказали подробности ДТП с опрокинувшимся пассажирским автобусом

В полиции рассказали подробности ДТП с пассажирским автобусом. Фото: Кадр из видео

В полиции рассказали подробности ДТП с пассажирским автобусом, произошедшего днем 18 мая в Барышевском сельсовете. Напомним, на трассе между поселками Двуречье и Барышево он съехал в кювет и опрокинулся на бок.

— Сегодня, около двух часов дня, 56-летний водитель пассажирского автобуса №170 по неустановленной причине съехал с дороги в кювет по ходу движения транспортного средства. На месте ДТП никому из пассажиров помощь врачей не потребовалась. Однако позже три человека все же обратились с ушибами к медикам, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. — Сотрудники ГИБДД выяснили, что на момент аварии водитель автобуса был трезвым.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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