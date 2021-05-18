Под Новосибирском автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на бок: это попало на видео

Под Новосибирском автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на бок. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 18 мая, в Новосибирском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом. На трассе между поселками Двуречье и Барышево он съехал в кювет и опрокинулся на бок. Видео с места происшествия появилось в соцсети.

— Автобус 170 съехал с дороги в яму. Это просто ужас. Там внутри люди. Может правда «скорую вызвать»? — говорит автор видеоролика, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что автобус завалился на бок и застрял. При этом водителю удалось выбраться из кабины.

В настоящий момент данных о пострадавших нет. В региональной ГИБДД обещали прокомментировать ДТП позже. Информация об инциденте уточняется

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