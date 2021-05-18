Автоинспекторы рассказали, что грозит лихачам за опасные трюки на Октябрьском мосту в Новосибирске

Лихачам, показавшим опасный трюк, грозит штраф. Фото: стоп-кадр
В ГИБДД Новосибирск прокомментировали видеоролик, на котором лихачи показывают опасный трюк в машине, гнавшей на большой скорости. Полицейские проводят проверку и ищут лихачей.
— За перевозку пассажира вне салона и за то, что он не был пристегнут грозит штраф от тысячи рублей за каждое нарушение, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД города Владислав Савченков.
Напомним, в соцсети появился видеоролик, на котором автомобиль на высокой скорости едет по Октябрьскому мосту, в это время из салона вылез его пассажир и опасно балансировал у двери машины и даже пританцовывал. Новосибирцы резко осудили такой поступок молодых людей.
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