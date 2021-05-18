«Зачем такое творите?»: новосибирцев возмутило видео с опасными трюками парня, лихачившего на Октябрьском мосту

Молодой человек опасно высунулся из автомобиля. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске на Октябрьском мосту очевидцы сняли на видео, как компания молодых людей опасно лихачит. Ролик появился в соцсети.

— Пассажир открыл дверь, встал и всем телом высунулся в дверь, при этом автомобиль двигался по переправе на высокой скорости, — рассказал автор видео в группе «АСТ-54».

Новосибирцы, посмотревшие ролик, осудили главных героев видео. Подписчики паблика отметили, что поступок молодого человека был безрассудным.

— Зачем такое творите? — недоумевали люди.

— В молодости всегда кажется, что здоровье это неотъемлемая часть жизни.

Новосибирцы напомнили парням, что подобное катание на автомобиле в ряде случаев закончилось трагически.

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