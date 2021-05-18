В Новосибирске будут судить виновных в обрушении крыши на вечеринке. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В Новосибирске завершено расследование по факту обрушения крыши в пристройке к бару-кафе. ЧП случилось в феврале 2020 года и унесло жизнь молодой девушки. Теперь ответственным предстоит ответить за трагедию в суде. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области накануне, 17 мая.

— Предварительное следствие установило, что должностное лицо ФГУП «ЖКХ ННЦ» из корыстных побуждений в период с декабря 2019 года по февраль 2020 передало третьим лицам во временное владение и пользование здание склада строительных материалов и пристройку к нему, принадлежащие ФГУП «ЖКХ ННЦ» на праве хозяйственного ведения. При этом ответственное лицо не обслуживало здание по хозяйственной части. Так, здесь не убирали с крыши снег и не следили за состоянием несущих конструкций, — рассказали в региональном СК.

В результате халатности 2 февраля 2020 года на Бульваре молодежи, 36 произошло ЧП. Здесь, во время дискотеки, на посетителей рухнула кровля пристройки к зданию склада. В тот день под завалами погибла девушка, еще несколько человек попали в больницу с травмами. Всего в здании находились около 200 человек: 190 вышли на улицу через основной вход. Известно, что крыша рухнула в части здания, где находился гардероб.

В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база по факту случившегося. В связи с этим прокурор Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время его направят в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

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