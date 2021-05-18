Под Новосибирском годовалый малыш уронил на себя кружку с кипятком и оказался в реанимации

Малыша госпитализировали в реанимацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Обь, что под Новосибирском, произошло ЧП. Там годовалый малыш уронил на себя кружку с кипятком. Ребенок получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали в областную больницу.

— Ребенок обжег лицо, шею, живот и бедра. Пострадало 30 процентов тела. Малыш находится в реанимации. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в этой истории разбираются полицейские.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что экстренная помощь медиков понадобилась 3-летнему мальчику. Он упал в искусственный пруд и наглотался воды.

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