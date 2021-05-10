Новосибирские врачи спасают 3-летнего мальчика, упавшего в пруд

Мальчик находится в коме.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ЧП произошло вечером 8 мая на одном из дачных участков под Новосибирском. Малыш, на пару минут оставленный без присмотра взрослых, упал в искусственный пруд и наглотался воды. Родители вовремя заметили, что ребенка не видно во дворе, они достали сына из водоема и вызвали медиков.
— Бригадой скорой помощи 3-летний мальчик был госпитализирован в детскую больницу. Сейчас он в коме. Врачи делают все возможное, чтобы ребенок пришел в себя, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
По факту случившегося следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, в том числе вина родителей, которые не смогли уследить за маленьким сыном.
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