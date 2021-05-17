В СГК объяснили, почему у оперного театра забил гейзер

В Сибирской генерирующей компании объяснили, почему на улице Мичурина в Новосибирске внезапно забил фонтан. Фото: "Инцидент Новосибирск"\Кадр из видео

В Сибирской генерирующей компании объяснили, почему на улице Мичурина в Новосибирске внезапно забил фонтан. Напомним, гейзер высотой в несколько метров на проезжей части около оперного театра засняли на видео очевидцы.

— Сегодня, 17 мая, в ходе гидравлических испытаний возник дефект на магистральной теплотрассе диаметром 700 миллиметров по улице Мичурина. Произошел выход воды на поверхность. В 16:10 трубопровод был отключен, бригада начала подготовку к ремонту, — пояснили КП-Новосибирск в СГК.

Пока что специалисты не могут точно сказать, когда работы на этом участке будут завершены. Однако, как пояснили в компании, все повреждения, выявленные на текущем этапе испытаний теплосетей, будут завершены до 24 мая.

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