В Новосибирске на дороге около оперного театра забил гейзер

В Новосибирске прямо в центре города забил настоящий гейзер. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске прямо в центре города забил настоящий гейзер. Фонтан воды, вырывающийся из-под асфальта на проезжей части, засняли очевидцы.

— Фонтан высотой несколько метров забил в самом центре Новосибирска на улице Мичурина, неподалеку от главной достопримечательности города — оперного театра, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о спонтанном фонтане, забившем на улице Троллейная 13 мая. В СГК тогда пояснили, что во время проведения испытаний теплосетей в зоне ТЭЦ-3 был обнаружен дефект на магистральном трубопроводе.

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