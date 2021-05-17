Ихтиолог прокомментировала видео с осьминогом, выкинутым на берег в Новосибирской области

Со слов сибирячки, в Новосибирской области на берег выбросило осьминога. Фото: стоп-кадр

Ихтиолог Елена Ядренкина прокомментировала видеоролик с осьминогом, выкинутым на берег в Новосибирской области. Он опубликован в группе «АСТ-54». Со слов сибирячки морского обитателя якобы выкинуло на берег у поселка Голубой залив.

— Совершенно очевидно, что это кальмар — морское животное. Естественно никакого отношения к пресноводным водоемам Западной Сибири он не имеет. Абсолютно точно это чужеродный элемент в нашей фауне, — рассказала КП-Новосибирск ихтиолог Елена Ядренкина.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что сибирячка обнаружила в банке с килькой странное существо, похожее на головастика или мини-сома. Специалист развеяла опасения покупательницы: головастика можно было съесть без вреда для здоровья. Скорей всего это был донный бычок или морской окунь.

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