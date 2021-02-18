Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

Сибирячка нашла в банке с килькой странное существо: ихтиологи объяснили, кто этот «чужой»

Специалисты рассказали, можно ли есть консервы с таким «сюрпризом»