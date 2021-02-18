Сибирячка нашла в банке с килькой странное существо: ихтиологи объяснили, кто этот «чужой»

Жительница Новосибирска купила в магазине банку кильки. Но среди обычных серых рыбок ей попалось странное розовое существо, похожее на головастика или мини-сома.— Пришла домой, вскрыла контейнер и от увиденного опешила, — поделилась своими впечатлениями от «испорченного» продукта женщина в соцсетях. И показала фото.Есть кильку сибирячка не решилась и сразу выбросила в мусорное ведро содержимое всей банки: настолько находка отбила у нее аппетит.КП-Новосибирск поинтересовалась у ихтиолога Института систематики и экологии животных СО РАН, доктора биологических наук Елены Ядренкиной, что за «чужой» затаился среди килек. Специалист развеяла опасения покупательницы: головастика можно было съесть без вреда для здоровья.— Навскидку вид не определишь, потому что молодь сильно отличается от взрослых рыб, но это точно малек океанической рыбы. К кильке, конечно, он не имеет никакого отношения. Судя по цвету и форме тела, это донный бычок или морской окунь. Килька — пелагическая рыба, то есть плавает в толще воды, ловят ее ближе к поверхности, а потом разделывают и консервируют прямо на судне. Возможно, в трал попался и донный малек. Он совершенно никак не опасен и не влияет на качество консервов. Просто небольшой сюрприз от природы, — рассказала КП-Новосибирск ихтиолог Елена Ядренкина.Тем не менее, бывает и такое, когда в контейнерах с едой попадается что-то действительно опасное. В этих случаях юрист Марина Пьянкова советует обратиться с претензией и фотографиями некачественного продукта к производителю: отправить ему документы по почте или прийти с копией чека в магазин, где была совершена покупка. В претензии нужно указать, в какой форме покупатель хочет получить компенсацию. Также следует написать жалобу в Роспотребнадзор.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.