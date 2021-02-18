Сибирячка нашла в банке с килькой странное существо

Сибирячку напугал головастик в банке с килькой. Фото: «Ревизорро Новосибирск»
Сибирячка купила в одном из супермаркетов банку кильки. Принесла ее домой, а когда открыла — ахнула: внутри было странное существо.
— Вчера купили кильку. Пришла домой, вскрыла контейнер и от увиденного опешила, — рассказала женщина в группе «Ревизорро Новосибирск».
У существа из банки с килькой была большая голова и хвостик.
— Это какая-то недокилька, — отметили подписчики паблика.
— Бедолага, вот судьба: пожить не успел и сразу в банку по ошибке закатали.
— Он похож на сома.
Сибирячка призналась, что от греха подальше выкинула все содержимое контейнера в мусорку. Насмотревшись на головастика, аппетит отбило напрочь.
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