Сибирячка нашла в банке с килькой странное существо

Сибирячку напугал головастик в банке с килькой. Фото: «Ревизорро Новосибирск»

Сибирячка купила в одном из супермаркетов банку кильки. Принесла ее домой, а когда открыла — ахнула: внутри было странное существо.

— Вчера купили кильку. Пришла домой, вскрыла контейнер и от увиденного опешила, — рассказала женщина в группе «Ревизорро Новосибирск».

У существа из банки с килькой была большая голова и хвостик.

— Это какая-то недокилька, — отметили подписчики паблика.

— Бедолага, вот судьба: пожить не успел и сразу в банку по ошибке закатали.

— Он похож на сома.

Сибирячка призналась, что от греха подальше выкинула все содержимое контейнера в мусорку. Насмотревшись на головастика, аппетит отбило напрочь.

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