Новосибирские следователи рассказали, как первоклассник выпал с 7 этажа

Ребенка привезли в больницу около полуночи. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирские следователи начали проверку после того, как 8-летний первоклассник выпал с седьмого этажа. Напомним, ЧП произошло в Октябрьском районе города вечером 12 мая, около полуночи ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.

- Предположительно, мальчик, оставшись без присмотра мамы, вышел на незастекленный балкон, - описали подробности случившегося в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Известно, что семья на профилактическом учете не состояла. Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

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ЧП произошло вечером 12 мая (подробнее).

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