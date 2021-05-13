В Новосибирске 8-летний мальчик выпал с седьмого этажа и выжил

В Новосибирске из окна выпал 8-летний мальчик. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске из окна выпал 8-летний мальчик. ЧП произошло в Октябрьском районе города вечером 12 мая.

— Ребенка доставили в больницу около половины одиннадцатого вечера 12 мая. Первоклассник выпал из окна своей квартиры на 7 этаже в доме по улице Высоцкого, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как годовалая девочка выпала из окна пятиэтажки. ЧП случилось в конце марта этого года в Советском районе города. Малышке тут же вызвали скорую помощь, однако ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

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