В Новосибирске годовалая девочка выпала из окна пятиэтажки

Ребенок скончался у врачей на руках. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске годовалая девочка выпала из окна с четвертого этажа. ЧП произошло 29 марта в Советском районе. Малышке тут же вызвали скорую помощь.

— Девочка облокотилась на москитную сетку, но она ее не удержала. Родители малышки тут же вызвали скорую помощь. Врачи приехали и забрали младенца в больницу, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — К сожалению, девочка скончалась в машине скорой помощи.

Напомним, что в августе прошлого года с 10 этажа так же выпал годовалый мальчик. Трагедия произошла в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной. Ребенок находился дома один без присмотра.

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