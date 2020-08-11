Был без присмотра: в Новосибирске с 10 этажа выпал годовалый мальчик

Вечером 11 августа в Новосибирске из окна квартиры на 10 этаже выпал годовалый ребенок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером 11 августа в Новосибирске из окна квартиры на 10 этаже выпал годовалый ребенок. На месте работают следователи. Трагедия произошла в доме по улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе города.

— По предварительным данным, малыш остался без присмотра взрослых, когда смог с дивана, плотно приставленного к окну, забраться на подоконник и выпасть в открытое окно. Москитной сетки на раме не было. От полученных травм ребенок скончался на месте случившегося, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru