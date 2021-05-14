Около заправки в Новосибирской области нашли скелет мужчины

В Новосибирской области в лесополосе нашли скелет 41-летнего мужчины. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области в лесополосе нашли скелет 41-летнего мужчины. Когда правоохранители установили личность погибшего, выяснилось, что он пропал без вести в прошлом году.

— Скелетированный труп мужчины нашли вечером на участке лесополосы около заправки на 60 километре трассы Р-255, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Позже выяснилось, что погибший — житель села Сарапулка в Мошковском районе. В июле 2020 года он ушел из местной больницы и пропал без вести.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что сибирячка нашла в теплице на своем дачном участке тело мумифицированной женщины. Позже стало известно, что погибшая — 50-летняя сибирячка, которая считалась без вести пропавшей с ноября 2020 года.

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