В Бердске 15-летняя школьница угрожала убить себя и свою семью

15-летняя девочка выпила и стала угрожать убить себя и свою семью. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области 15-летняя девочка выпила и стала угрожать убить себя и свою семью. Подростка доставили в больницу.

— Произошло все 5 мая в городе Бердск. У 15-летней девочки на фоне употребления алкоголя случилась истерика. Она вела себя неадекватно, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 13-летняя новосибирская школьница заказала убийство своей семьи. Она подговорила своих старших друзей ворваться к ней в квартиру с оружием. Произошло все на Хэллоуин в 2016 году.

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