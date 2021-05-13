В Новосибирске под суд пойдет один из мошенников, которые перевели за рубеж 3,2 миллиарда рублей

50-летний мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске завершили уголовное дело в отношении одного членов банды мошенников, которые незаконно перевели за рубеж 3,2 миллиарда. 50-летний мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Теперь он пойдет под суд.

— С января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с целью извлечения материальной выгоды в Новосибирской области и Алтайском крае, используя реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денег на счета иностранных организаций, предоставляя банкам поддельные документы. Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 миллиарда 22 миллиона рублей, — пояснили в Следственном комитете.

Сибиряков обвиняют в преступлениях сразу по нескольким уголовным статьям 193.1 УК РФ, 174.1 УК РФ, 172 УК РФ и 210 УК РФ: речь об отмывании денег в особо крупном размере, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

В отдельном производстве находятся дела троих обвиняемых, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве и одного обвиняемого, находящегося в розыске. В суд уже направлены уголовные дела в отношении 4 мошенников. Расследование уголовных дел в отношении 8 сибиряков продолжается.

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