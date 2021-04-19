В Новосибирске мошенники незаконно перевели за рубеж 3,2 миллиарда рублей

В Новосибирске под суд пойдет мошенница, занимавшаяся незаконным переводом валюты на иностранные счета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске под суд пойдет мошенница, занимавшаяся незаконным переводом валюты на иностранные счета. Об этом сообщили в областном следственном комитете сегодня, 19 апреля.

— По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 миллиардов 22 миллионов рублей.

Всего сейчас расследуется уголовное дело в отношении 12 участников преступной группы. Их обвиняют в преступлениях сразу по нескольким уголовным статьям 193.1 УК РФ, 174.1 УК РФ, 172 УК РФ и 210 УК РФ: речь об отмывании денег в особо крупном размере, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

В отдельном производстве находятся дела троих обвиняемых, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве и одного обвиняемого, находящегося в розыске.

В отношении одной из участниц группы расследование уголовного дела по статье 193.1 УК РФ за перевод денежный средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов завершено. Дело 41-летней жительницы Искитима было передано для рассмотрения в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.