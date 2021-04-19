В Новосибирске мошенники незаконно перевели за рубеж 3,2 миллиарда рублей

В Новосибирске под суд пойдет мошенница, занимавшаяся незаконным переводом валюты на иностранные счета.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирске под суд пойдет мошенница, занимавшаяся незаконным переводом валюты на иностранные счета. Об этом сообщили в областном следственном комитете сегодня, 19 апреля.
— По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в банки, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — Всего указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 миллиардов 22 миллионов рублей.
Всего сейчас расследуется уголовное дело в отношении 12 участников преступной группы. Их обвиняют в преступлениях сразу по нескольким уголовным статьям 193.1 УК РФ, 174.1 УК РФ, 172 УК РФ и 210 УК РФ: речь об отмывании денег в особо крупном размере, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.
В отдельном производстве находятся дела троих обвиняемых, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве и одного обвиняемого, находящегося в розыске.
В отношении одной из участниц группы расследование уголовного дела по статье 193.1 УК РФ за перевод денежный средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов завершено. Дело 41-летней жительницы Искитима было передано для рассмотрения в суд.
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